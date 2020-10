Corona-Regeln in Rutesheim Rutesheimer Krämermarkt unter Corona-Regeln

Seit Jahrzehnten ist der Krämermarkt ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der Stadt. In den Nachkriegsjahren hatte er als Vieh- und Krämermarkt begonnen. Am 24. August 1964 beschloss der Gemeinderat, dass der Markt jeweils am ersten Dienstag im März und November stattfindet, und so wird es bis heute praktiziert. Seit der Neugestaltung des Marktplatzes 2009 in der Flachter Straße findet der Einkaufstrubel vor allem hier und in der angrenzenden Kirchstraße statt. Nicht weniger als 50 Stände sind angemeldet und auch das besondere Angebot in den Gaststätten und Geschäften an diesem Tag gehört zum Geschehen dazu.