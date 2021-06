Dauerkartenbesitzer brauchen sich nicht mehr mit Stift und Zettel anmelden. Sie können ganz bequem via Luca-App, die auch in der Gastronomie eingesetzt wird, einchecken. Der QR-Code liegt an der Kasse bereit. Jahreskartenbesitzer müssen weiterhin ihre Karte mitbringen und vorzeigen. Für diejenigen, die die Luca-App nicht nutzen, besteht weiterhin die Möglichkeit, das zuhause ausgedruckte und ausgefüllte Formular mitzubringen.