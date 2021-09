Corona in Kindergärten Kommunen entscheiden über Tests

In der Kita könnten und sollten keine Abstände eingehalten werden, „und so kommen jeden Tag über mehrere Stunden viele Haushalte über die Kinder zusammen“, sagt Roland Bernhard. „Ich persönlich halte es für sinnvoll, die Kinder zu testen. Das hatte sich gut eingespielt und ist sowohl für die Kinder als auch für die Familien und natürlich auch die in der Kita Beschäftigten ein guter Schutz.“

Warten auf die Reiserückkehrer

Insbesondere für eine gewisse Übergangszeit nach der Ferienzeit spricht sich der Böblinger Landrat für eine Testung aus. Tatsächlich sei die Inzidenz bei Kindern unter sechs Jahren vergleichsweise gering. „Jedoch können Kinder das Virus natürlich weitertragen.“ In einer Runde mit Vertretern aller Kommunen ist man trotzdem zur Einigung gelangt, dass es keine Pflicht geben soll.

Im Moment wird also an die „Verantwortung des Einzelnen“ appelliert, so der. Das Gesundheitsamt werde die Situation aber weiter genau beobachten und bei Bedarf erneut diskutieren.