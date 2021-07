Leonberg Ab Donnerstag entfällt die Testpflicht in Kitas

Klar sei auch: Sollte sich bis zu den Sommerferien ein Kind einer Kita in Leonberg nachweislich mit dem Coronavirus infizieren, kehre die Testpflicht in allen Kitas zurück. „Wir müssen hier sensibel bleiben und dürfen auf keinen Fall leichtsinnig werden“, betont Oberbürgermeister Cohn. „Die Gefahr, dass sich das Coronavirus durch die neue Deltavariante schnell ausbreitet, ist weiter gegeben.“

In der vergangenen Woche hatte das Thema Testpflicht in Leonberger Kindertagesstätten die Gemüter erhitzt. Während in anderen Kommunen im Landkreis Böblingen, etwa in Weil der Stadt oder Rutesheim, die Testpflicht in Kitas bereits vergangene Woche entfallen war, hatte Leonberg zunächst daran festgehalten. „Die Deltavariante des Coronavirus wurde in Leonberg bereits mehrfach nachgewiesen. Neben zwei Schulen ist auch eine Kita betroffen. Abgesehen davon gehen knapp die Hälfte aller Infektionen im gesamten Landkreis Böblingen auf Leonberg zurück. Von insgesamt 60 Infizierten im Kreis leben 27 in Leonberg“, begründete der Leonberger Pressesprecher Sebastian Küster diesen Schritt.