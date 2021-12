Corona in der Region Impftermine für Kinder sehr begehrt

Aktionstage für Kinder in Pforzheim

Auch in den Nachbarlandkreisen gibt es spezielle Impfangebote für die Fünf- bis Elfjährigen. So finden am Mittwoch, 22. Dezember und 12. Januar, Aktionstage in der Impfambulanz Pforzheim (Bahnhofstraße 28) statt. Jeweils von 15 bis 19 Uhr werden die Erst- und im neuen Jahr die Zweitimpfung verabreicht. Es ist keine Terminbuchung notwendig. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.enzkreis.de unter dem Punkt „Informationen zum Coronavirus“.

Auch Termine im Kreis Calw buchbar

Der Landkreis Calw bietet in der Woche nach Weihnachten Termine für Kinder von fünf bis elf Jahren an seinen drei Impfstützpunkten in Calw, Nagold und Bad Wildbad an. Buchbar sind diese über die Seite www.kreis-calw.de unter dem Punkt „Informationen zum Coronavirus“.

Im Böblinger Zentrum der Hals-, Nasen-, und Ohrenärzte von Ursmar Kleiner und Stefan Hausmann findet am kommenden Samstag, 18. Dezember, wieder ein Impftag statt. Die Ärzte haben auch Biontech-Impfdosen für Kinder geordert. Informationen zu aktuell verfügbaren Terminen sind auf https://hno-zentrum-bb.de/ abrufbar.

Kinder und Jugendliche werden auch zweimal geimpft

Erkrankung Auch wenn Covid-19 in der Regel bei Kindern und Jugendlichen keine schwere Erkrankung ist, kann es in Einzelfällen zu schwerwiegenden Krankheitsmanifestationen kommen; Long-COVID und das sogenannte Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome (PIMS). Eine generelle Impfempfehlung für 5- bis 11-jährige Kinder ohne Vorerkrankungen gibt es derzeit nicht.

Impfstoff

Die Dosis für die Altersgruppe der U-12-Jährigen wird geringer sein als für Patienten ab zwölf Jahren. Sie wird auch als zwei Injektionen in den Oberarm verabreicht, im Abstand von drei bis sechs Wochen, heißt es in einer Mitteilung der Europäischen Arzneimittelkommission.