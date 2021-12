Impfen nur mit einem Termin

Entsprechend werden künftig auch im Kreisimpfstützpunkt des Landkreises Böblingen (KIS) in der Messe Sindelfingen immer wieder Termine für Kinder in dieser Altersgruppe eingestellt. Diese werden jeweils im Terminbuchungssystem auf www.lrabb.de unter „Impfangebote im Landkreis Böblingen“ und dort unter „Kreisimpfstützpunkt“ gekennzeichnet. Kinder von fünf bis elf Jahren können nur mit einem gebuchten Termin und nicht in den Zeiten des „offenen Impfens“ geimpft werden, da das entsprechende Vakzin von Biontech für Kinder zur Verfügung stehen muss.