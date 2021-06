Corona-Impfung in Rutesheim Es gibt noch freie Termine

Rutesheim - Die Stadtverwaltung hat eine weitere Impfaktion organisiert. In Kooperation mit dem Rutesheimer Hausarzt Andreas Seethaler können sich Interessierte an den folgenden Terminen im Rathaus impfen lassen: Die Erstimpfungen gibt es am Sonntag, 4. Juli, ab 14 Uhr, die Zweitimpfungen am Samstag, 7. August, ab 9 Uhr. Insgesamt stehen 40 Impfdosen des Vakzins Astrazeneca und 63 Impfdosen von Biontech zur Verfügung. Eine Anmeldung ist erforderlich und kann ab sofort auf www.impfterminmanagement.de/praxis/seethaler erfolgen.