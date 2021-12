Leonberg/Herrenberg - In der kommenden Woche, 6. bis 12. Dezember, haben Impfwillige die Möglichkeit, sich von mobilen Impfteams des Landes in den Pop-up-Impfzentren in Leonberg (Alte Post, Eltinger Straße 24) und in Herrenberg (Seestraße 29) impfen zu lassen.