Corona im Kreis Böblingen Verstärkung durch Impfteams aus Stuttgart

Sozialminister: Zahl der Impfdosen wird nicht erhöht

Bernhard hatte sich deshalb bereits Mitte Januar mit dem Landrat des Rems-Murr-Kreises an das Sozialminister Manne Lucha gewandt und um mehr Impfdosen für größere Landkreise gebeten. Dem erteilte der Sozialminister nun eine Absage. Demnach befinden sich beide Kreise als Teil des Ballungsraums Stuttgart in einer vergleichsweise komfortablen Situation: In der Nähe befinden sich das mehrere zentrale Impfzentren und weitere in anderen Kreisen. Die Bürgerinnen und Bürger seien wesentlich besser versorgt als viele Flächenkreise außerhalb der Region Stuttgart, so Lucha.