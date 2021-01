Impfungen in Pflegeheimen Erleichterung, aber noch keine Entwarnung

Seit Weihnachten sind die mobilen Impfteams des Stuttgarter Robert-Bosch-Krankenhauses im Kreis Böblingen unterwegs, um in Altenheimen zu impfen. Das Sindelfinger DRK-Pflegezentrum war direkt nach Weihnachten als erstes dran, inzwischen sind 15 der 45 Pflegeeinrichtungen im Landkreis versorgt. Am Freitag hätte das Kreisimpfzentrum in Sindelfingen öffnen sollen, doch wegen Impfstoff-Mangels gibt es vorerst keine Vor-Ort-Termine. Dafür will der Landkreis in den Pflegeheimen mehr Gas geben, seit Freitag sind weitere Impfteams im Einsatz.