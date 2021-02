Corona im Kreis Böblingen und Enzkreis Warten auf mehr Impfstoff

Lesen Sie hier: Das mobile Impfteam besucht Pflegeheim in Flacht

Auch im Kreis Böblingen werden aktuell nur Bewohner und Beschäftigte von Pflegeheimen sowie Klinikmitarbeiter geimpft. „Grundsätzlich ist die Situation für uns alle aktuell noch sehr unbefriedigend“, schrieb Landrat Roland Bernhard kürzlich in einem Brief an die Bürger. Am 14. Februar soll das Kreisimpfzentrum auf der Messe Sindelfingen starten. Termine können ab dem 12. Februar, 12 Uhr, gebucht werden. Die Terminvergabe läuft zentral über die Rufnummer 116 117 oder über www.impfterminservice.de. Das Impfzentrum kann man frei wählen.

Rückrufservice und Hilfe vom DRK

Das Land hat angekündigt, dass es ab der kommenden Woche einen Rückruf-Service geben wird. Und wer schlecht zu Fuß ist und für den Besuch beim Haus- oder Facharzt auf Krankenkassenkosten das Taxi oder einen Krankentransport in Anspruch nehmen kann, solle dies auch fürs Impfen tun können. Im Kreis Böblingen hilft zudem das DRK den älteren Bürgern sowohl bei Terminvereinbarungen als auch Transport: unter der Nummer 0 70 31 / 6 90 42 22 (wochentags von 9 bis 13 Uhr), per E-Mail an impfhilfe-team@drkbb.org.