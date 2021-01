Kreisimpfzentrum eröffnet 100-jährige Mönsheimerin erhält ersten Pieks

Insgesamt stehen dem KIZ lediglich 1170 Impfdosen für die nächsten 14 Tage zur Verfügung. Von den 585 Impfdosen pro Woche gehen 300 an das mobile Impfteam, das gestern ebenfalls seine Arbeit aufgenommen hat, um Bewohner eines Seniorenheims in Neuenbürg zu impfen. Das Mönsheimer KIZ hat somit zur stationären Impfung lediglich 150 Dosen pro Woche zur Verfügung. Der Rest muss nach einer Vorgabe des Landes als Notreserve gehalten werden.

Entsprechend werden derzeit auch nur zwei der insgesamt sechs angelegten Impfstraßen – plus einer in Reserve – in Betrieb genommen. Wenn einmal genügend Vakzin zur Verfügung stehen wird, soll das Impfzentrum täglich von 7 bis 21 Uhr geöffnet sein. Dann wird pro Stunde mit bis zu 60 Impfungen gerechnet. Bis zum vollen Betrieb sollen die Öffnungszeiten schrittweise je nach verfügbarer Impfstoff-Menge erweitert werden. So wird auch die Vergabe der buchbaren Termine geschehen. „Wir können dann nach und nach die Termine verdichten und die Zeiten ausweiten“, sagte Miriam Mayer. Man hoffe, dass ab Mitte Februar größere Impfstoffmengen verfügbar sein werden und dann wie geplant täglich 750 bis 850 Menschen in Mönsheim geimpft werden können.

Vorher anmelden

Der Bund hat festgelegt, in welcher Reihenfolge sich die Menschen impfen lassen können. Impfberechtigt sind derzeit über 80-Jährige, Bewohner von Pflegeeinrichtungen, Beschäftigte in der stationären und ambulanten Pflege sowie in medizinischen Einrichtungen. Sie können sich für die 1. und 2. Impfung online unter www.impfterminservice.de oder über die Telefonnummer 116 117 anmelden.