Corona im Kreis Böblingen Tests nur bei Kontaktpersonen mit Symptomen

Deshalb teile man Schüler und Lehrer differenzierter in Kontaktpersonen der Kategorie 1 und 2 ein. Also in solche, die näheren Kontakt und damit höheres Infektionsrisiko haben, und solche, bei denen das Infektionsrisiko geringer einzustufen ist. In Quarantäne müssten dann nur die K1-Personen, die auch ein Angebot für einen Test erhielten.

Ein Ergebnis davon sei auch, dass Lehrer nicht zwingend in Quarantäne müssten, da sie seltener Kontaktpersonen der Kategorie 1 seien. In der Praxis werde es so sein, dass eine Klasse nach Bekanntwerden eines Corona-Falls zwar zunächst zügig heim geschickt werden solle. Anhand der Sitzpläne und sonstiger Informationen werde jedoch genauer differenziert, wer tatsächlich in Quarantäne muss.

Mehr Soldaten für Kontaktverfolgung

Schon seit Ende Oktober unterstützen Bundeswehrsoldaten das Gesundheitsamt bei der Kontaktnachverfolgung von Corona-Infizierten. Die Zahl wird nun um zehn erhöht. Bislang waren 30 Soldatinnen und Soldaten vom Artilleriebataillon 295 in Stetten am kalten Markt zum Landratsamt beordert. Dort waren wöchentlich immer 15 im Wechsel im Einsatz. Nun werden insgesamt 25 Soldatinnen und Soldaten pro Woche das Gesundheitsamt unterstützen. Der Unterstützungseinsatz in Böblingen ist zunächst bis zum 4. Dezember befristet. Ob ein Antrag auf Verlängerung gestellt wird, werde zu einem späteren Zeitpunkt geprüft.