Coronaimpfung im KIS in Sindelfingen Es kommt mehr Schwung in die Impfkampagne

Booster mit Moderna oder Biontech

Nun soll neuer Schwung in die Impfkampagne kommen: Die Ärzte wollen die Empfehlungen zur Boosterimpfung anpassen, in Anlehnung an die der EMA (European Medicine Agency). So wird die Auffrischung des Impfschutzes – also das Boostern – bei über 18-Jährigen empfohlen, sobald die letzte Impfung drei Monate her ist. Für die Boosterimpfung wird grundsätzlich Moderna verabreicht, alle unter 30 und Schwangere bekommen Biontech.