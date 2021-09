Bundestagswahl Viele Bewerber mit guten Chancen

AfD-Kandidat hofft auf Listenplatz

Eher selten in seiner Heimat unterwegs ist hingegen Markus Frohnmaier. Das mag auch daran liegen, dass dem Weil der Städter eine enge Nähe zum rechtsextremen Flügel seiner Partei nachgesagt wird. Neben seiner Abgeordneten-Tätigkeit ist er Sprecher von Alice Weidel. Bei der Kommunalwahl in Weil der Stadt schaffte der 30-Jährige den Einzug in den Gemeinderat seiner Heimatstadt nicht. Die Rückkehr in den Bundestag könnte dank Listenplatz 4 aber klappen.