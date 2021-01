Bürgerbeteiligung in Leonberg Ideen gesucht für die alte Autobahntrasse

Leonberg - Die Corona-Pandemie zwingt immer wieder zu neuen Maßnahmen – auch in Sachen Bürgerbeteiligung. Bei der Umgestaltung der alten Autobahntrasse in Leonberg war zusätzlich zum üblichen Verfahren mal ein Spaziergang mit Bürgern vorgesehen. Der Lockdown hat da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Deshalb erfolgt die Bürgerbeteiligung nun digital. Bis 31. Januar können die Bürger nun ihre Ideen und Vorschläge zur Gestaltung einbringen. Die werden so weit wie noch möglich, in die weiteren Planungen einfließen.