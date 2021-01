Senioren kaum vertreten

Nicht eben viel: „Die Altersgruppe der 26 bis 45-Jährigen war dabei überproportional stark vertreten“, so Inge Horn. Senioren hatten sich demgegenüber vergleichsweise wenig an der Meinungsfindung beteiligt. Ganz oben auf der Prioritätenliste der Bürger steht der Ausbau der Angebote am Ort: ein Ärztezentrum, eine Apotheke, kleinere Einkaufsmöglichkeiten, aber kein großer Supermarkt, ein Café oder eine Eisdiele zum Verweilen.