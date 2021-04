Bewegungsparcours in Renningen Fitnesstraining im neuen Outdoor-Sportpark

In Renningen sei die zentrale Lage am Sportpark und an einem ohnehin stark frequentierten Weg ideal. So könnten nicht nur die Vereine, sondern auch die Schulen die neuen Sportgeräte nutzen. Und schließlich, so heißt es in einer Präsentation der Stadt, sei dieses zusätzliches Trainingsangebot ein „weiteres Aushängeschild für Kultur, Sport und Freizeit“ in der Stadt.