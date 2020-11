Leonberger Kommunalpolitik Harte Konkurrenz für die Platzhirsche

Die Diskussion um Inhalte

Dies ist nicht der einzige Aspekt, der sich von vielen Beigeordneten-Wahlen in anderen Kommunen unterscheidet. Vor der Sommerpause hatte es Diskussionen über die Frage gegeben, für welche Fachbereiche überhaupt Bewerber gesucht werden. Der Dezernatszuschnitt, seit Jahrzehnten unverändert, könne angesichts gänzlich neuer Herausforderungen in schwierigen Zeiten eine Änderung vertragen.

Der Oberbürgermeister höchst selbst war es, der die Frage nach der Dezernatsverteilung angestoßen hatte. Martin Georg Cohn, argumentativ unterstützt von einem Beratungsunternehmen, reklamierte das Finanzressort für sich selbst.

Gerade mit Blick auf die Corona-bedingten drohenden Haushaltslöcher, so erklärte Cohn seinerzeit, sei es wichtig, dass die Finanzsteuerung in den Händen des Verwaltungsleiters liege.

Doch der Gemeinderat zog nicht mit. Zu kurzfristig sei der Vorstoß des Oberbürgermeisters. Die Gremien seien im Vorfeld nicht ausreichend eingebunden worden. Vor allem müsse zunächst einmal klar sein, wer welche Position künftig bekleidet. Eine Diskussion über Cohns Ansinnen lehnte eine große Mehrheit schlicht ab. Nur seine eigene Partei, die SPD, zeigte sich angesichts dieser Gesprächsverweigerung entrüstet.Die Stimmung zwischen dem Gemeinderat und dessen Vorsitzenden, also dem OB, war kurz vor den Ferien mehr als gereizt.

Letztendlich ausgeschrieben wurden also die altbekannten Aufgabenverteilungen. Und im Rathaus gingen im Frühherbst für beide Positionen etliche Bewerbungen ein. Die sind zwar bis auf Weiteres vertraulich. Doch wie es heißt, sind einige interessante Kandidaten dabei.

Die Vorstellungsrunden

Im Gegensatz zu einem Privatunternehmen entscheidet am Ende aber nicht der Chef, sondern der Gemeinderat. So fanden auch die Vorstellungsgespräche nicht in kleinem Kreis statt, sondern im großen Ratsrund. In dieser Woche haben sich die Bewerber für beide Positionen an zwei unterschiedlichen Abenden präsentiert. Pro Position ein Vorstellungsabend.

Jeder Bewerber, auch die beiden Amtsinhaber, hatten zehn Minuten Zeit, sich selbst und ihre Inhalte zu präsentieren. Danach schloss sich eine Fragerunde an. Eine Vorentscheidung, so ist aus Teilnehmerkreisen zu hören, ist an diesen beiden Terminen noch nicht gefallen.

Einige auswärtige Kandidaten haben dem Vernehmen nach in beiden Runden überzeugende Auftritte gehabt. Die Amtsinhaber konnten offenbar mit ihrer Themenkompetenz und letztlich auch mit ihrem Heimvorteil punkten. Das ist auch ein Aspekt, der etliche Stadträte umtreibt: Ist es in diesen unruhigen Zeiten sinnvoll, Kontinuität zugunsten einer unbekannten Größe aufzugeben? Gerade im Baubereich sind wichtige Projekte in vollem Gange – von neuen Wohnquartieren bis hin zu einigen für die Stadtentwicklung essenziellen Vorhaben, wie dem Postareal, dessen Realisierung bald beginnt.

Die politische Dimension

Schließlich, und das ist von nicht unerheblicher Bedeutung, haben die Wahlen auch eine politische Dimension. Ulrich Vonderheid ist CDU-Mitglied. Klaus Brenner ist zwar parteilos, wird aber den Freien Wählern zugeordnet, für die er bei der Kommunalwahl vor anderthalb Jahren für den Kreistag kandidierte.

Beide Fraktionsspitzen haben durchblicken lassen, dass „ihre“ Bewerber mit den meisten Stimmen aus den jeweiligen Fraktionen rechnen können. Was allerdings nicht genügen würde. Sowohl Vonderheid als auch Brenner sind auf Voten aus den anderen Lagern angewiesen.

Von den Grünen dürften sie die kaum bekommen. Die Mehrheitsfraktion hat kein Geheimnis daraus gemacht, dass sie einen kompletten personellen Neuanfang für die beste Lösung hält. Bei den anderen Ratsfraktionen und -gruppen ist die Stimmungslage nicht eindeutig.

Die Entscheidung

Am 19. November, ein Donnerstag, werden sich alle Kandidaten im Gemeinderat in öffentlicher Sitzung vorstellen. Danach wird geheim gewählt. Schafft ein Bewerber mehr als die Hälfte aller Stimmen, so ist er gewählt. Mit dem Oberbürgermeister hat der Gemeinderat 33 Mitglieder.