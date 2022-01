Wer Teststelle eröffnen will, kommt auf die Warteliste

Um auf einen eventuell weiter steigenden Bedarf reagieren zu können, wurde die Warteliste erstellt. Wer sich dort aufnehmen lassen möchte, kann ein Dokument ausfüllen und per Mail an das Gesundheitsamt senden. Die Aufnahme in die Warteliste bedeute jedoch nicht automatisch eine Beauftragung in der Zukunft, betont das Amt. Es wird dringend darum gebeten, von Nachfragen abzusehen. Sofern es Bedarf gibt, werde sich das Gesundheitsamt von sich aus melden.