Baustelle auf der B 295 Welche Anschlussstellen sind gesperrt?

Einmündung zur Leonberger Straße gesperrt

Die Einmündung der Leonberger Straße in Renningen auf die Bundesstraße 295 wird zwischen dem 2. und 6. September in Richtung Renningen saniert. An diesen Tagen ist die Durchfahrt hier nur in Richtung Leonberg möglich. Für Autofahrer, die in Richtung Renningen unterwegs sind, wird eine Umleitung eingerichtet.