Bauprojekt in Korntal-Münchingen Der Bahnhofsvorplatz der Zukunft

Wasserspiele erfreuen – und bremsen ab

Wie gewünscht, so umgesetzt von Faktorgruen: Künftig werde man sehr gern am – barrierefreien – Bahnhof Korntal ankommen und direkt in die Ortsmitte übergeleitet, sagt Irene Sperl-Schreiber. Sie ist vom gleichnamigen Planungsbüro und sowohl Landschaftsarchitektin als auch Jurymitglied. Das Bahnhofsvorfeld, übersichtlicher und mit Natursteinpflaster gestaltet, werde in der Zukunft sehr einladend, großzügig sein und über viel Aufenthaltsqualität verfügen.