Strohgäu Kontaktsperren verhindern Befragungen

Wie ist das Zwischenfazit?

Während der Verband nach eigenen Angaben bei der Evaluation ohnehin keinen Zwischenstand geplant hat, will die Bahn wegen der aktuellen Lage kein Zwischenfazit ziehen. Gleichwohl sei man mit dem Start der sechs Video-Reisezentren im Bereich der S-Bahn Stuttgart „sehr zufrieden“, sagt ein Sprecher: „Das betrifft insbesondere auch die beiden Standorte in Korntal und Marbach.“

Viele der früheren Stammkunden im personenbedienten Reisezentrum nutzten das Video-Reisezentrum weiter. „Gerade wegen der Kontaktbeschränkungen, aufgrund derer viele personenbediente Reisezentren oder Servicestellen zurzeit geschlossen haben, bieten die Video-Reisezentren für alle, die auf die Bahn oder den ÖPNV weiterhin angewiesen sind, einen verlässlichen Service“, sagt der Bahnsprecher. In der Region hat aktuell nur der Schalter in Stuttgart offen. Von Montag an öffnet unter anderem der in Ludwigsburg wieder.

Auch Korntal-Münchingens Stadtverwaltung weiß bislang von keinen Klagen. Bei der offiziellen Eröffnungsfeier für die neuen Zentren Anfang Februar in Ludwigsburg habe ein Bahn-Mitarbeiter der Leiterin des Ordnungsamts „explizit über die positive Annahme des Videoreisezentrums informiert“, sagt die Sprecherin des Rathauses, Angela Hammer.

„Nicht Geübte bleiben auf der Strecke“

Was aber nicht bedeutet, dass es in der Strohgäu-Kommune keinen Unmut gab und gibt, im Gegenteil: Die Lehrerin Dagmar Müller-Buchalik hatte voriges Jahr eine Petition gegen die Schließung des Schalters gestartet. Sie und der Chef der Ortsgruppe des Sozialverbands VdK Otto Koblinger fürchten vor allem bei älteren und behinderten Menschen etwa mit sprachlichen Schwierigkeiten Berührungsängste und Überforderung. 2338 Unterschriften überreichten sie dem VRS Ende Oktober. Weitere Dutzende Unterschriften kamen hinzu. „Der Video-Schalter wurde auf Biegen und Brechen durchgesetzt. Nicht Geübte bleiben auf der Strecke“, sagt Dagmar Müller-Buchalik. Sie selbst habe ihr Ticket für die Fahrt zur Leipziger Buchmesse bewusst beim „Schalter mit Mensch“ in Kornwestheim zurückgegeben. „Binnen eineinhalb Minuten hatte ich mein Geld wieder“, sagt die Pädagogin. Ihr persönlich wäre es zu aufwendig und fremd gewesen, die Tastatur in Korntal zu bedienen.

Zum April hatten Müller-Buchalik und Koblinger eigentlich eine Zwischenbilanz dazu geplant, wie sich der Schalter bei den Menschen mit Einschränkungen bewährt hat. Nun kann Koblinger lediglich von ein paar kurzen Rückmeldungen am Jahresanfang berichten. Demnach bedauerten einige Bürger das (vorläufige) Aus des Schalters sowie den technischen Ersatz – dem man nicht viel zutraue.

Als wirkliche Alternative in Zeiten geschlossener Servicestellen sieht Otto Koblinger die Beratung per Video indes nicht. „Ich selbst würde aktuell und auch in den nächsten Monaten sehr ungern in ein Mikrofon einer Maschine sprechen und Geräte bedienen, die voller Corona-Viren der Vorgänger sein könnten.“