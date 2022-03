Basketball-Oberliga Zahl der Absteiger reicht von zwei bis vier

Zwölf Mannschaften sollen es in der kommenden Runde in der höchsten württembergischen Spielklasse sein. In dieser Saison startete das Dutzend in zwei Sechsergruppen mit Hin- und Rückspiel. Danach wurde in eine Aufstiegs- und eine Platzierungsrunde aufgeteilt. Die Punkte aus der Hauptrunde wurden übernommen, insgesamt fallen weniger Spiele an. Der Verband hatte sich zu diesem Spielsystem entschieden, um so angesichts eines weiteren möglichen Lockdowns mehr Puffer zu haben und die Saison – anders als in den beiden Vorjahren – zu Ende spielen zu können.