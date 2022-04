Basketball-Oberliga KSG-Frauen fahren die halbe Miete ein

Das Blatt hat sich schnell gewendet. Am ersten von sechs Spieltagen in der Platzierungsrunde waren der TSV Malmsheim und die KSG Gerlingen leer ausgegangen. Jetzt haben sich beide Teams zuhause zurückgemeldet. KSG Gerlingen – Baskets VS 57:55 Die KSG-Trainerin Claudia Gutekunst scheint mit ihrer Prognose für das eigene Team richtig zu liegen. „Zwei Siege müssten reichen, um drin zu bleiben“, hatte sie gesagt. Den ersten haben sie in der Tasche – wenn auch knapp. Die KSG führt damit weiterhin die Tabelle der Sechsergruppe an. Claudia Gutekunst wurde auf der Bank von Nastassja Savic vertreten, weil die Chefin mit dem U 14-Regioteam in Leimen die südwestdeutsche Meisterschaft bestritt und dort das Team zum Titel coachte.