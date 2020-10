Basketball in Malmsheim und Gerlingen Das Regio-Team ist erstklassig

Renningen/Gerlingen - Seit einigen Jahren zählen die Nachwuchs-Basketballerinnen des Regio- Team Stuttgart zur absoluten Spitze in Baden-Württemberg. Bisheriger Höhepunkt neben mehreren baden-württembergischen Meistertiteln in den Altersklassen U 14 und U 16 waren zwei Bronzemedaillen bei den Deutschen Meisterschaften im vergangenen Jahr – das schafften die U 14-Mädchen in der Halle sowie die U 18 beim 3x3-Basketball unter freiem Himmel. Ebenfalls in 2019 folgte dann eine große Enttäuschung, als die Jugendspielgemeinschaft der U 18 nur knapp die Qualifikation für die weibliche Nachwuchs-Bundesliga (WNBL) verpasste. Nach dem Motto „hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen“ trat die Mannschaft unter erschwerten Corona-Bedingungen jetzt erneut an – und hätte nicht stärker sein können.