Der Bezirksligaabsteiger benötigte das Elfmeterschießen, um den vierten Turniererfolg in Serie zu landen. Und auch da mussten Überstunden gemacht werden, um einen Sieger zu ermitteln. Am Ende hatten die Schwieberdinger die Nase mit 10:9 vorne. Ausgerechnet der SVR-Kapitän Felix Dietrich, der seine Mannschaft mit drei Toren in der Gruppenphase überhaupt erst ins Finale geschossen hatte, scheiterte.