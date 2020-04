Leonberg/Renningen - Nach dem schweren Unfall auf der B 295 zwischen Leonberg und Renningen am Freitag hat die Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg am Montagnachmittag auf diesem Streckenabschnitt Geschwindigkeiten gemessen. Dort gilt Tempo 70. Zwischen 16.45 und 18 Uhr überschritten zwölf Verkehrsteilnehmer die erlaubte Geschwindigkeit um mehr als 26 Stundenkilometer. Acht Fahrzeuge waren mit mehr als 106 Stundenkilometern unterwegs. Einem 17-jährigen Motorradfahrer droht nun nicht nur ein einmonatiges Fahrverbot, sondern auch eine Nachschulung. Er war mit 113 Stundenkilometern an der Messstelle vorbeigefahren.