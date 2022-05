American Football Die Alligators schnappen zu

it einem 35:6-Auswärtssieg bei den Stuttgart Silver Arrows haben die Leonberg Alligators den zweiten Saisonerfolg in der American Football-Oberliga bejubeln können. „Das war ein relativ einfacher Sieg. Stuttgart hatte massive Personalprobleme, was auch damit zu tun hat, dass das neu gegründete Team von Stuttgart Surge viele Spieler abgezogen hat“, sagte Alligators-Headcoach Fabian Hoyer. Im fünften Saisonspiel der Alligators fiel es nicht ins Gewicht, dass die Leonberger verletzungsbedingt ohne Running Back spielen mussten und somit kein Laufspiel aufziehen konnten. „Wir haben viel über Würfe gelöst“, zeigte sich Coach Hoyer zufrieden.