American Football Neues Revier für die Alligators

Die Sache ist bislang ziemlich einfach gewesen. Die Leonberg Alligators sind in ihrer jeweiligen Liga angetreten – und am Ende aufgestiegen. Im Jahr 2018 ging es in der Kreisliga los. Zweimal feierte die Mannschaft den Meistertitel, coronabedingt nahm sie 2020 nicht am Spielbetrieb teil und schaffte dann im Vorjahr über den Umweg Relegation den Sprung in die Oberliga.