Altkreis-EM-Trio Wohin bloß mit Joshua Kimmich?

Dafür schlägt sich der Mit-Experte in Sachen Kimmich nun auf die Seite der Frau. Ab mit dem Münchner in die Mittelfeldzentrale, und zwar als Takt- und Ideengeber. Nur Lothar Mattner lässt den Triple-Sieger des Vorjahres in Ermangelung einer starken Alternative auf der rechten Seite.

Mehr Sicherheit mit Viererkette

Das allerdings in einem anderen System. Denn von der Dreier- beziehungsweise Fünferkette ist er alles andere als überzeugt. „Meiner Meinung nach sind die Räume beim Spiel mit der Viererkette besser verteilt. So habe ich das Spielfeld besser im Griff.“ Und, oh Wunder, in diesem Punkt stimmen die drei Experten ausnahmsweise komplett überein. Auch Wolfgang Lamitschka würde das System umstellen und mit einem 4-2-3-1 beginnen. „Da bin ich in den Schnittstellen besser drin“, lautet seine Begründung. Er könnte sich vorne eine Bayern-Achse mit Thomas Müller auf der Zehnerposition sowie Serge Gnabry und Leroy Sané auf den Außen vorstellen und fordert gleichzeitig mehr Dominanz bei Ballbesitz.

Die Vereinsmanagerin des VfB Stuttgart, Lisa Lang, macht aus ihrem Herzen keine Mördergrube: „Es gibt da sicher kein richtig und kein falsch. Aber ich bin generell ein Freund von der Dreier-Kette. Das reißt Lücken. Mit der Vierer-Kette steht man sicherer.“ Doch die 28-Jährige hat so eine Vorahnung: „Jogi Löw wird wieder so spielen wie gegen Frankreich.“

Torarme Partie gegen Portugal

Und die zweite Vorahnung. „Ich glaube, gegen Portugal fallen nicht viele Tore. Derjenige, der das erste Tor macht, gewinnt das Spiel.“ Fast schon folgerichtig – schließlich soll der Weg für die deutsche Mannschaft bei dieser EM nicht vorschnell enden – tippt sie auf ein „dreckiges“ 1:0. Wolfgang Lamitschka legt noch einen zum 2:0 drauf. Schließlich kenne man den immer noch unveränderten Spielstil der Portugiesen. „Und Ronaldo ist immer noch Co-Trainer“, sagt der Gerlinger mit einem vielsagenden Schmunzeln.

Nun bleibt nur noch eines: Wir setzen unser ganzes Vertrauen in die Tipps des Altkreis-EM-Trios. Der Druck ist für sie allerdings mindestens genauso groß wie für die deutsche Elf. Sollten unsere Experten wider Erwarten daneben liegen, drohen Gelb-rote Karte und/oder Auswechslung.