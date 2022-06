„Alte Gärtnerei“ in Merklingen Abgespeckte Pläne für Baugebiet

Die „Alte Gärtnerei“ ist seit Jahren ein Thema in Merklingen und für manche auch ein heißes Eisen. Denn die geplante Bebauung mit Ein- und Mehrfamilienwohnhäusern auf einer Brachfläche am südlichen Rand des Ortes zwischen Raiffeisen-, Bleich- und Hauptstraße gefällt nicht allen. Gegen die ersten Pläne regte sich in der Bevölkerung frühzeitig Widerstand. Besonders die geplanten Gebäudehöhen, die Abstände zur bestehenden Bebauung, eine mögliche Verschattung von bestehenden Gebäuden sowie die verkehrliche Erschließung war den Anliegern ein Dorn im Auge.