75 Jahre TSV Korntal Das Jubiläum findet in aller Stille statt

Nationaltrainer von Togo

Gleich zwei bemerkenswerte Geschichten kann Klaus Hilbert aus dem Jahr 1954 beisteuern: Zum einen machte eine Gruppe der AH-Fußballer einen Ausflug in die Schweiz und verfolgte dort einige Spiele der deutschen Nationalmannschaft, der am Ende mit dem Finalerfolg gegen Ungarn das Wunder von Bern gelingen sollte. Zum anderen gibt es Bilder von einem Besuch der Universitätsmannschaft des CF Barcelona in diesem Jahr in Korntal. „Das war vermutlich die Gegeneinladung der Uni Stuttgart, die zuvor in Barcelona zu Gast war“, vermutet Hilbert.

Dank der Universität Tübingen kann der TSV Korntal sogar den Trainer einer Fußballnationalmannschaft zu seinen Vereinsmitgliedern zählen. Der ehemalige TSV-Jugendspieler Rainer Willfeld, der später Dozent am Institut für Sportwissenschaften war, trainierte sechs Jahre lang die Nationalelf von Togo. Zum Bundesligatrainer avancierte Robin Dutt, der von 1985 bis 1987 und nochmals von 1988 bis 1990 für den TSV Korntal in der Bezirksliga auf Torjagd gegangen war.

Bekannte Namen gab es auch in anderen Abteilungen. So schlug mit Friedemann Wagner ein ehemaliger Bundesligaspieler (TTC Reutlingen) für die Tischtennisabteilung des TSV Korntal auf. Diese wurde 1947 gegründet und ist neben im TSV Fußball und Handball eine der ältesten. 1949 kam die Leichtathletik dazu. Auch eine Schachabteilung gab es bereits 1947, diese wurde aber 1964 aufgelöst – ebenso wie die Fechtabteilung, die in den 1950er-Jahren eine große Anhängerschaft hatte. Zu den jüngeren Abteilungen zählen da schon Volleyball (1977) und Badminton (1982). „Abgesehen vom Fußball gibt es kaum noch historische Unterlagen aus anderen Abteilungen“, bedauert Hilbert. Einiges sei bei zwei Wasserschäden im Vereinsheim vernichtet worden.

Bundesligahandballer in Korntal

Überörtliche Aufmerksamkeit erfährt der TSV Korntal heute vor allem bei den so genannten Rixe-Spielen der Handballabteilung, die zu Ehren ihres im Rollstuhl sitzenden ehemaligen Trainers und Abteilungsleiters Jörg Riexinger prominente Handballteams wie die Rhein-Neckar-Löwen, die HBW Balingen-Weilstetten oder die SG BBM Bietigheim zu Benefizspielen nach Korntal lockt. Den hochklassigsten Sport bietet die Badmintonabteilung, die SG Feuerbach/Korntal spielt in der vierthöchsten deutschen Spielklasse in der Baden-Württemberg-Liga.

Und es gibt auch zwei ganz junge Abteilungen beim TSV, mit denen neue Mitglieder erschlossen werden können. Seit Herbst vergangenen Jahres gibt es Drohnensport, seit 2019 eine Steeldart-Mannschaft. „Nur die Coronapandemie hat verhindert, dass das Dart-Team nicht gleich in der ersten Saison aufgestiegen ist“, berichtet Roman Graser. Aber vielleicht kann der TSV das Jubiläum ja in ein oder zwei Jahren gleich zusammen mit dem Aufstieg feiern.