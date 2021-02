Am 14. März steht die Landtagswahl in Baden-Württemberg an. Mit dem Wahl-O-Mat können Sie herausfinden, mit welcher Partei Ihre politische Schnittmenge am größten ist.

Was ist der Wahl-O-Mat?

Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg am Sonntag, 14. März, entscheiden die Wähler darüber, welche Parteien im neuen Landtag vertreten sind, wie viele Parlamentssitze sie jeweils erhalten und welche Abgeordnete konkret in den Landtag einziehen. Wer sich unsicher ist, welches politische Programm die eigenen Ansichten widerspiegelt, findet Hilfe beim Wahl-O-Mat. Die Anwendung wurde von der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) entwickelt und dient ausdrücklich nicht der Wahlempfehlung. Die Leonberger Kreiszeitung und die Stuttgarter Zeitung sind Medienpartner des Wahl-O-Mats der Bundeszentrale für politische Bildung und der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg 2021.

Was kann der Wahl-O-Mat?

Die Nutzer können in 38 Thesen ihre Einschätzung zu Themen in Baden-Württemberg abgeben, die mit den Wahlprogrammen der Parteien verglichen werden. Soll auf allen Autobahnen ein Tempolimit gelten? Soll die Mietpreisbremse abgeschafft werden? Soll der Besitz von geringen Mengen Cannabis strafrechtlich verfolgt werden? Die Antwortmöglichkeiten lauten: „stimme zu“, „neutral“ und „stimme nicht zu“. Antworten können unterschiedlich stark gewichtet werden, damit die Nutzer ihre Position zu bestimmten Themen herausheben können. Der Wahl-O-Mat gleicht die Antworten mit den Programmen der Parteien ab und zeigt die Übereinstimmung in einem Balkendiagramm an.

Wie ist der Wahl-O-Mat entstanden?

Ein diverses Team entwirft die Thesen für den Wahl-O-Mat. So arbeiten in der Redaktion 20 bis 25 Jung- und Erstwähler mit. Das Team besteht außerdem aus Politikwissenschaftlern, Statistikern, Pädagogen und Experten aus dem Bundesland. Als Grundlage dienen die Partei- und Wahlprogramme der Parteien und deren programmatische Aussagen zur Wahl. Zuerst hat das Team 80 bis 100 Thesen erarbeitet, die den Parteien zur Beantwortung vorgelegt wurden. Für den Wahl-O-Mat sind daraus schlussendlich 38 Thesen ausgewählt worden. Sie greifen die wichtigsten Themen der Wahl in Baden-Württemberg auf, werden von den Parteien kontrovers beantwortet, gewährleisten eine Unterscheidbarkeit der einzelnen Parteien und decken ein breites thematisches Spektrum ab.