Zwei neue Eisenbahnüberführungen

Bereits seit drei Jahren wird an verschiedenen Stellen entlang der Trasse gearbeitet und die Inbetriebnahme der Hermann-Hesse-Bahn vorbereitet. So wurden unter anderem in Calw und Weil der Stadt zwei neue Eisenbahnüberführungen gebaut. In den Bestandstunneln Hirsau und Forst haben 2020 die Sanierungsarbeiten begonnen.