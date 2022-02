Leonberg - Wegen Baumfällarbeiten ist derzeit die Landesstraße 1188 in Leonberg gesperrt. Sie verbindet das Glemseck mit der Kreisstraße nach Wambronn und ist auf diesem Abschnitt bis voraussichtlich Sonntag, 20. Februar, für den Verkehr gesperrt. Direkt im Anschluss gehen die Arbeiten unter halbseitiger Sperrung an der Kreisstraße 1008 bis nach Warmbronn weiter und dauern bis voraussichtlich Dienstag, 22. Februar. Eine Ampel regelt den Verkehr an der halbseitigen Sperrung.