Kein direkter Weg von Warmbronn nach Leonberg

Am 5. August werden die Einschränkungen für eine kurze Zeit sogar noch größer: Zwischen Donnerstag, 5. August, 20 Uhr, und Montag, 9. August, 5 Uhr, ist eine Zwischenbauphase vorgesehen. In dieser Phase wird auf der B 295 nur eine einzige Spur offen sein, und zwar die von Leonberg in Richtung Renningen. In der Gegenrichtung wird die Bundesstraße von der Einmündung der K 1008 (Verlängerung Christian-Wagner-Straße) bei Warmbronn bis zur Brennerstraße in Leonberg komplett gesperrt.