Zwischen Leonberg und Ditzingen 84-Jähriger kracht in Kehrmaschine

Leonberg/Ditzingen - Ein Unfall mit einem Schwerverletzten und großem Sachschaden hat sich am Freitag gegen 17.20 Uhr auf der Landesstraße 1137 zwischen Leonberg und Ditzingen ereignet. Wie die Polizei berichtet, war eine Kehrmaschine auf der L 1137 unterwegs. An der Einmündung zur Kreisstraße nach Gerlingen missachtete ein von rechts kommender 84-Jähriger in seinem Seat beim Linksabbiegen in die Landesstraße die Vorfahrt – und kollidierte mit der Kehrmaschine. Durch den Aufprall wurde der Senior eingeklemmt. Er konnte allerdings erst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem die Feuerwehr den Mann aus seinem Fahrzeug befreit hatte. Der 36-Jährige Fahrer der Kehrmaschine blieb indes unversehrt.