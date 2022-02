Nach Unfall bei Heimerdingen Zeuge verfolgt flüchtige Porsche-Fahrerin

VW muss bremsen und verliert Kontrolle

Die 60-Jährige war in Richtung Rutesheim unterwegs und wollte kurz nach einem Bahnübergang einen Lkw überholen, der vor ihr fuhr. Dabei übersah sie einen ihr entgegenkommenden VW, an dessen Steuer ein 34-Jähriger saß. Die Porsche-Fahrerin scherte zwar rechtzeitig wieder hinter dem Lkw ein, bevor es zu einem Zusammenstoß kam. Der VW-Lenker hatte jedoch bereits zum Bremsen angesetzt. Im Rahmen dieses Manövers kam er erst nach rechts von der Fahrbahn in den Grünstreifen ab, schleuderte dann nach links und kollidierte mit einem Mercedes, der hinter dem Porsche fuhr.