Zwischen Ditzingen und Höfingen Hund läuft auf die Straße und in ein Auto

Beschreibung des Hundes passt zu einem Rottweiler

Das Tier, bei dem es sich um einen Rottweiler gehandelt haben könnte, jaulte auf und lief weiter nach rechts von der Fahrbahn, wo sich seine Spur in der Dunkelheit verlor. Am Fahrzeug entstand geringer Schaden in Höhe von etwa 50 Euro. Eine Nachfrage auf den umliegenden Höfen nach dem vermeintlich verletzten Vierbeiner blieb erfolglos. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Die Hundehalterin oder der Hundehalter werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ditzingen unter der Telefonnummer 0 71 56 / 4 35 20, zu melden.