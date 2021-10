Zweite Absage Kirbe in Weissach fällt flach

Weissach - Die traditionelle Kirbe in Weissach, die an diesem Wochenende hätte stattfinden sollen, fällt dieses Jahr ins Wasser. Waren die zahlreichen Veranstaltungen am Kirbe-Wochenende noch im Vor-Corona-Jahr 2019 gut besucht gewesen, so fand sich für dieses Jahr kein Organisationsteam zusammen, obwohl es im Weissacher Mitteilungsblatt einen Aufruf dafür gegeben hatte, wie Stefanie Ruoff von der Stabsstelle des Bürgermeisters auf Nachfrage sagte. Gewöhnlich stellen junge Weissacher, die in dem Jahr 20 Jahre alt sind, die Kirbe auf die Beine. 2019 gehörten dazu etwa ein Familiensonntag in der Strudelbachhalle und mehrere Veranstaltungen mit viel Musik. Für viele Weissacher war dies stets ein wichtiges Ereignis im Jahr.