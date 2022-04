Zweimal Fahrerflucht in Gerlingen Nach Unfall aus dem Staub gemacht

Gleich zweimal haben sich in den vergangenen Tagen unbekannte Fahrer aus dem Staub gemacht, nachdem sie mit ihren Fahrzeugen Schäden in vierstelliger Höhe verursacht haben. Rund 1000 Euro Schaden hinterließ ein Unbekannter an einem VW, der zwischen 13.05 und 13.30 Uhr auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Weilimdorfer Straße in Gerlingen geparkt war. Der Unfall passierte laut Polizei wahrscheinlich beim Ein- oder Aussteigen. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt.