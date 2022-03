Zwei Vorfälle auf der A81 Hochzeitskorso zieht durch Engelbergtunnel

Mehrere hundert Meter vor dem Engelbergtunnel hatte ein 27-Jähriger am Samstag gegen 14 Uhr aus dem ersten Korso heraus damit begonnen, über alle Fahrstreifen hinweg im Zick-Zack zu fahren. Kurz vor dem Tunnel bremste der Mann seinen Mercedes auf etwa 30 Kilometer in der Stunde herunter und führte dann die nachfolgenden Autos in der Fahrbahnmitte durch die rechte Röhre, die derzeit wegen einer Baustelle nur zwei Spuren hat. Nachdem die Hochzeitsgesellschaft die Autobahn an der Ausfahrt Leonberg-West verlassen hatte, wurde der Autokorso bei Grafenau von der Polizei gestoppt und kontrolliert. Gegen den 27-Jährigen wird wegen Nötigung ermittelt.