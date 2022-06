Zwei Unterkünfte für Ukrainer Sporthalle in Leonberg wird als Notunterkunft belegt

Im Landkreis sind nach Angaben des Landratsamtes aktuell rund 3500 Ukrainerinnen und Ukrainer untergekommen. „Nach wie vor ist der überwiegende Anteil in privatem Wohnraum in den Städten und Gemeinden des Kreises untergebracht“, heißt es in einer Pressemitteilung der Behörde. Die Menschen, die nun ankommen, sollen verstärkt in den kreiseigenen Liegenschaften vorläufig untergebracht werden. Die Zahl der Geflüchteten, die dem Kreis Böblingen vom Land zugewiesen wurden, ist zwar jüngst zurückgegangen. Trotzdem werden weitere Unterkünfte benötigt.