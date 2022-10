Vermeintlicher Bekannter sitzt in der Türkei fest

Nachdem der Betrug aufgeflogen war, erstattete die Frau Anzeige bei der Polizei. In einem zweiten Betrugsfall im Kreis Böblingen in dieser Woche war ein 49 Jahre alter Mann aus Aidlingen am Donnerstag Opfer von betrügerischen Anrufern geworden. Der Mann war davon ausgegangen, einen Bekannten am Telefon zu haben. Dieser erklärte völlig aufgelöst, sich urlaubsbedingt in der Türkei aufzuhalten und nun am Flughafen festzusitzen.