Zusammenstoß auf der A8 Unfallfahrer haut einfach ab

Bei einem Auffahrunfall im stockenden Verkehr am Donnerstag auf der Autobahn 8 ist eine junge Frau verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag berichtete, war ein 24-Jähriger mit seinem VW gegen 12.40 Uhr zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Leonberg-Ost unterwegs. Wegen stockenden Verkehrs mussten er sowie eine ihm nachfolgenden 20-Jährige in einem Ford auf dem dritten von vier Fahrstreifen von rechts verkehrsbedingt abbremsen.