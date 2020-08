Zusammenarbeit mit Ost-Tansania Klimapartnerschaft soll vertieft werden

Enzkreis - Zum zehnjährigen Bestehen der Klimapartnerschaft zwischen dem Enzkreis und dem Masasi-Distrikt in Ost-Tansania könnte diese im nächsten Jahr in eine offizielle kommunale Partnerschaft münden. Im Mittelpunkt dieser Verschwisterung steht die Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen im Sinne der Agenda 2030, wie etwa Umwelt- und Klimaschutz, Gesundheitsversorgung sowie Förderung der Landwirtschaft. Der Text der Partnerschaftsurkunde wurde bereits zwischen dem Enzkreis und den Partnern in Ost-Tansania – Masasi-Stadt und Masasi-Distrikt – abgestimmt, ebenso die Inhalte des künftigen Bündnisses, wozu eine kleine Delegation aus Kreisverwaltung und Kreistag eigens nach Masasi geflogen war. Angela Gewiese, die Projektkoordinatorin im Landratsamt, berichtete von „lebhaften Diskussionen in einer offenen Atmosphäre“.