Zum Tod von Hermann Queck Ein wandelndes Geschichtsbuch

Die Resonanz war groß. In der Folge erschien 2008 eine ergänzte Dokumentation unter dem Titel „Jugend an der Front. Das Kriegsgeschehen im Südwesten“. Weitere zwei Jahre später brachte Queck eine nochmals erweiterte 450-seitige Dokumentation. Sie trug den Titel „Noch einmal davongekommen“ – ein großes Buch des Andenkens und der Mahnung.

Elterliche Druckerei ausgebaut

Trotz dieser einschneidenden Erfahrungen und persönlicher Schicksalsschläge behielt Queck seinen Optimismus und seine Lebensfreude. Diese Eigenschaften halfen ihm, Fuß zu fassen und nach einer Ausbildung zum Schriftsetzer den elterlichen Druckereibetrieb zu übernehmen. Schritt für Schritt baute er das Unternehmen in der Nachkriegszeit aus und erweiterte es um eine Druckerei in Stuttgart. Als Geschäftsführer und Inhaber der Druckerei Maisch und Queck sowie der Buchbinderei Dieringer plante er 1989 mit seinem ältesten Sohn Helmut das Verlagsgebäude Benzstraße in Gerlingen. 1993 wurde es erweitert.

Auch die Familie wuchs stetig. Aus der Ehe mit der Niederländerin Erica Hart de Ruijter gingen vier Kinder hervor. Freude und Trauer wechselten sich ab. Sein jüngster Sohn Martin starb 20-jährig an Leukämie. 2021 feierten die Quecks Eiserne Hochzeit.

Die Geschichte blieb ein beherrschendes Thema

Als „alter Gerlinger“ war Hermann Queck aus seiner Heimatstadt nicht wegzudenken. Mehrere Jahrzehnte lang engagierte er sich in der Freiwilligen Feuerwehr; zuletzt war er ihr ältestes Mitglied. Anlässlich des 1200-Jahr-Jubiläums der Stadt gab er die Chronik der Stadt Gerlingen von 797-1997 heraus.

Die Geschichte blieb in seinem Leben ein beherrschendes Thema – auch die eigene Geschichte. Bis zu seinem Tod pflegte er den Kontakt mit anderen überlebenden Flakhelfern. In der Gemeinschaft verarbeitete er die Kriegserfahrungen, die sich dem 15-Jährigen eingebrannt hatten. Jedes Jahr am 29. Juli, dem Jahrestag des tödlichen Angriffs auf die Flakstellung in Degerloch, trafen sie sich in der Gaststätte Föhrich in Stuttgart-Feuerbach. Hermann Queck ist nun nicht mehr dabei. Und auch sonst wird er fehlen.