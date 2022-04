Zum Osterferien-Ende Neue Bauarbeiten im Engelbergtunnel

Am Wochenende werden in der Weströhre des Engelbergbasistunnels Fahrstreifen neu asphaltiert. Deshalb stehen am Samstag und Sonntag, 23. und 24. April, in Fahrtrichtung München/Karlsruhe tagsüber nur zwei statt drei Fahrstreifen zur Verfügung. Die Bauarbeiten finden im rechten Bereich der Weströhre auf etwa 230 Metern statt und erfordern ein breiteres Baufeld aus Gründen der Arbeitssicherheit. Das teilt die bundeseigene Autobahn GmbH mit, die für die Sanierung und die dringliche Asphalterneuerung zuständig ist.