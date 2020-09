Zum 100. Geburtstag von Willy Oberdorfer „Er hat Weil der Stadt geliebt“

In 18 Jahren viel erreicht

Oberdorfer selbst hat das nie verwunden, erinnert sich sein Sohn: „Er wollte alles vollenden, leider haben ihn diejenigen, denen er damals geholfen hat, 1966 im Stich gelassen“, erzählt Klaus Oberdorfer. „Darüber ist er seelisch zerbrochen und mit knapp 57 Jahren gestorben.“ Das war am 10. März 1978.

Willy Oberdorfer hat während seiner Zeit als Bürgermeister viel erreicht. Unter anderem gründete er das Bürgerheim und das Johannes-Kepler-Gymnasium, vormals eine Realschule. Er war mitverantwortlich für den Umbau des Marktplatzes und für die Begradigung der Würm.

„Er hat so vielen Mitbürgern geholfen“, berichtet sein Sohn. „Er war ein Mann der ersten Stunde, der in der schweren Nachkriegszeit die Führung der Stadt übernommen und sie unter Bewältigung der Aufgaben der Vergangenheit an diejenigen der Gegenwart herangeführt hat.“ Er ließ eine Kläranlage bauen, damals eine der ersten im Altkreis Leonberg. „Die Förderung des Vereins- und kulturellen Lebens der Stadt und des Fremdenverkehrs lagen ihm sehr am Herzen“, sagt Klaus Oberdorfer. So entwickelte sich unter Willy Oberdorfer unter anderem die Partnerschaft mit dem französischem Städtchen Riquewihr. Für seine Verdienste um das Werk Johannes Keplers wurde er mit der Keplermedaille ausgezeichnet.

Umso trauriger findet es Klaus Oberdorfer, dass sein Vater, im Gegensatz zu dessen Nachfolger Friedrich Knobloch, nie die Ehrenbürgerschaft oder eine andere Auszeichnung von der Stadt erhalten hat. „Keine Straße, kein Platz wurde nach meinem Vater benannt. Dabei hat er so viel für Weil der Stadt geleistet. Er hat Weil der Stadt geliebt.“